Trude Stolp-Seitz (1913 bis 2004) war eine Institution in der Mannheimer und Ludwigshafener Kunstszene. Zum hundertsten Geburtstag hat die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe eine größere Retrospektive veranstaltet, jetzt gibt es unter der Überschrift „Malerei als Fest“ im temporären Kunstraum der Künstlernachlässe einen 17 Bilder starken Ausschnitt aus dem Nachlass dieser bemerkenswert konsequenten Malerin.

„Malerei als Fest“ ist ein guter Titel. Die besten Bilder der Trude Stolp-Seitz haben in der Tat etwas Festliches. Es sind Feste der Farben, Feste des zügig seinen Weg suchenden Pinsels, Feste des gebremsten Überschwangs und einer spät erreichten malerischen Autonomie, die es sich leisten kann im (gewählten) Ungegenständlichen auch mal das Gegenständliche aufblitzen zu lassen. Es dauert, bis man diese im Furor des Machens eingespeisten Realien entdeckt. Häuser tauchen auf, Bäume, eine Landschaft entfaltet sich, Wasser ist zu ahnen. Bildtitel sind die Ausnahme. Signiert wird mit einem graphisch der Malerei implantierten TSTS, datiert (leider) eher selten. Das gefiel, die Malerin wurde zu jener Art von Institution, die man in jenen Tagen als „Grande Dame“ zu bezeichnen pflegte. Resolut, zupackend und gewieft in der Vertretung ihrer Interessen, hatte sie zu Lebzeiten jährlich mindestens eine Ausstellung, dann wurden die Abstände größer.

Malerin hatte sie schon in ganz jungen Jahren werden wollen. Das große Vorbild war der Vater Fritz Seitz, ein Lehrer, Maler und Musiker. Er starb, als die Tochter erst zwei Jahre alt war. Die begann mit 15 nacheinander zwei mit Examina abgeschlossene Ausbildungen als Gesundheitsfürsorgerin und Säuglingspflegerin und arbeitete unter anderem auch in Ludwigshafen, wo sie 1946 mit drei Aquarellen an der ersten Kunstausstellung der Stadt im Don Bosco-Haus teilnahm – als Autodidaktin neben Künstlern wie Otto Dill, Rudolf Scharpf und Paul Graser. Ein Jahr später ist Trude Seitz Meisterschülerin bei Paul Berger-Bergner an der Freien Akademie Mannheim, 1950 heiratet sie. Die Ehe erweist sich als Glücksfall, denn der als Prokurist tätige Hans Stolp unterstützt vorbehaltlos die künstlerischen Ambitionen seiner Frau.

Noch im Altersheim malt sie bis zu ihrem Tod

Ab 1958 widmet sich Trude Stolp-Seitz ausschließlich ihrer Kunst. Und sie traut sich weiter, verlässt zunehmend die friedlichen Gefilde einer mehr oder weniger provinziellen Stilllebenmalerei. Mitte der 60er-Jahre findet sie zu jener großzügigen informellen Malweise, die man seitdem zuallererst mit ihrem Namen verbindet. Nicht jeder, wird überliefert, habe das zunächst verstanden. Fest steht, dass das Karriere-Schifflein der Malerin mit dieser Wendung ziemlich flott Fahrt aufnimmt. Trude Stolp-Seitz ist auf der Szene präsent. Sie ist Mitglied bei der Gedok, dem Ludwigshafener „Anker“ und dem Bundesverband Bildender Künstler. Sie nimmt regelmäßig an Ausstellungen teil, hat regional begrenzt Erfolg. Wilhelm-Hack-Museum und Mannheimer Kunsthalle kaufen Bilder von ihr. Nur eines hat die Malerin nicht, ein eigenes Atelier. Gemalt wird, wo Platz ist, im Wohnzimmer, im Freien, auf den zahlreichen Reisen, die sie mit ihrem Mann unternimmt. Auf einem Foto sieht man sie sogar auf dem Kofferraumdeckel eines Autos arbeiten.

Es spricht für den Pragmatismus der strenggläubigen Katholikin, dass sie sich im Alter von 77 Jahren in das katholische Maria-Scherer-Heim zurückzieht. Dort hat sie bis kurz vor ihrem Tod weitergemalt. Noch heute soll das Haus voll mit ihren Bildern sein.

