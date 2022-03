Die Polizei warnt vor einer neuen Telefonbetrugsmasche. Ein 45-jähriger Ludwigshafener erhielt am Montag einen Anruf, bei dem eine maschinenverzerrte Stimme behauptete, von der Federal Police zu sein. Der Angerufene wurde dann laut Polizei an einen angeblichen Agenten der Federal Police verbunden, der die Ausweisdaten für ein laufendes Verfahren forderte. Dem 45-Jährigen kam dies verdächtig vor und er kündigte an, das bei seiner örtlichen Polizei zu überprüfen. Der falsche Agent legte daraufhin auf.