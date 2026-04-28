Fechterin Lena Münstermann von der TSG Friesenheim reicht Platz drei in Homburg für Last-Minute-Qualifikation für die deutsche Meisterschaft. Einige Kameradinnen fahren mit.

In wahrlich letzter Minute hat sich Lena Münstermann für die Deutsche Meisterschaft der U15-Mädchen in Leverkusen qualifiziert. Der Degenfechterin der TSG Friesenheim griff beim letzten Qualifikationsturnier vor den nationalen Titelkämpfen zum letzten Strohhalm und startete nicht nur in ihrer Altersklasse U15, sondern auch in der höheren U17, um sich im Erfolgsfall mehr Ranglistenpunkte zu sichern. Die Rechnung ging auf, Münstermann holte U17-Bronze. Teamkameradin Maya Ehret gewann das Turnier und wird als Ranglistenerste ebenfalls in Leverkusen starten.

Lena Münstermann musste beim Smile-Best-Cup in Homburg mehr Punkte holen als ihre Konkurrentin Agrima Pandey von der TG Mainz-Gonsenheim. Die schied in der U15 bereits im Viertelfinale aus, doch Münstermann konnte ihre Chance zunächst nicht nutzen. Sie unterlag ebenfalls im Viertelfinale. 8:9 hieß es nach Verlängerung, Münstermann kam auf Rang sechs. In der höheren Altersklasse gelang ihr dann das Kunststück, Eliana Schneider von Ausrichter Homburg 15:14 in die Knie zu zwingen. Schneider hatte zuvor in der U15 gewonnen. Dieser Sieg bedeutete Bronze und damit genug Punkte, um auf Platz zwei der Rangliste vorzurücken. Die anschließende Halbfinalniederlage gegen Aiana Hussung (TV Homburg) wog deshalb nicht schwer. Maya Ehret, die bereits sicher qualifiziert war, schlug Hussung im Finale 15:12 und holte sich den Turniersieg.

Bronze für Benz

Emilia Benz, die in der U17 Platz acht erreicht hatte, überraschte in der Seniors-Wertung mit Bronze. Erst Mannschaftskameradin Emma Oberthür konnte die 2010 geborene Benz im Halbfinale stoppen. Oberthür sicherte sich den Turniersieg durch ein 13:11 nach Zeitablauf gegen die genau 30 Jahre ältere Kathrin Richter vom Fechterring Hochwald. Richter hatte im Halbfinale Friesenheims Altmeisterin Renate Alles 15:11 geschlagen. Alles holte damit die dritte von vier möglichen Medaillen für die TSG Friesenheim in nur einem Wettbewerb.

Bei den U17-Jungs verpasste Silas Herrmann das Podium, er unterlag Leo Strohschein (Fechtzentrum Maxdorf) 14:15 und landete auf Rang acht. Eine Runde zuvor schied Benedikt Ziegler aus, er wurde Elfter.dpla