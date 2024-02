Nach der FWG und den Linken reagiert nun auch die FDP in Nord mit Unverständnis auf das Verwaltungsvorgehen bei der Toilettenfrage in Bäckereien und Imbissen.

„Es gibt viel zu tun in Ludwigshafen, aber was jetzt von der Verwaltung kommt, schlägt dem Fass den Boden aus“, sagt Nord-Ortsvorsteherkandidatin Jessica Bauer. Nach Ansicht der 27-Jährigen wird hier „mit Kanonen auf Spatzen geschossen.“

Zum Hintergrund: Seit 11. Januar dürfen sich Kunden beim Bäcker um die Ecke nicht mehr hinsetzen und etwas trinken oder essen. Imbissbetrieben ohne Gästetoilette droht dies ebenfalls. Grund ist eine Anordnung der Verwaltung. Wenn in Bäckereien oder Imbissen keine Gästetoiletten vorhanden sind, dürfen Kunden nicht an Tischen bewirtet werden. Es sei „geltendes Recht seit 1971“, auf das sich die Stadt beruft. Die Gaststättenverordnung lasse keinen Spielraum: „In Schank- und Speiseräumen müssen Gästetoiletten vorhanden sein.“

Die FDP in der Nördlichen Innenstadt, die Ortsvorsteherkandidatin und ihren Vater, FDP-Stadtrat Friedrich Bauer, bringt das auf die Palme: „Wie oft haben wir uns in den vergangenen Jahren anhören müssen, wofür alles kein Personal vorhanden sei. An den Wochenenden und in den Abendstunden ist kein Personal da, wenn man beim Kommunalen Vollzugsdienst anruft. Aber um jetzt kleinen Bäckereien und Imbissbetrieben die Auflagen zu verschärfen, dazu ist Personal vorhanden“, ärgern sich die Liberalen in einer Stellungnahme.

Für die FDP setzt die Verwaltung die falschen Prioritäten. „Das kann nicht im Sinne der Bürger sein. Hier fehlt der Verwaltung das notwendige Fingerspitzengefühl und der Ermessensspielraum, um Wichtiges und weniger Wichtiges zu trennen.“ Jessica Bauer betont: „Den Stadtteilen geht ein großer Teil der Aufenthaltsqualität verloren, vielleicht sogar das ein oder andere Geschäft vor Ort für die Nahversorgung. Das darf nicht passieren.“

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) sagte zuletzt: „Ich habe keine Einflussmöglichkeiten. Die Entscheidung in diesen Fällen liegt in den Händen des Ordnungsdezernenten Andreas Schwarz, der mir zugesagt hat, die Entscheidung seiner Mitarbeiter zu überprüfen.“

Die FWG-Stadtratsfraktion fordert mehr Flexibilität und eine ernsthafte Prüfung von Alternativen. Für den nächsten Stadtrat am 26. Februar will sie einen Antrag zum Thema einbringen.