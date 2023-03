Die Behauptung, dass Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) nur eine oberflächliche Detailkenntnis der Ludwigshafener Verkehrssituation habe – so hatte es die Fraktion Grüne im Rat mit Blick auf das jüngste RHEINPFALZ-Interview mit Wissing formuliert – „ist aus der Luft gegriffen und entbehrt jeglicher Grundlage“. Das teilt Hans-Peter Eibes, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Stadtratsfraktion per Presseerklärung mit und weist so die Kritik an Wissing zurück. Wie kein anderer der bisher involvierten Verkehrsminister kenne Wissing die Verkehrssituation in und um Ludwigshafen ebenso wie die wirtschaftliche und nationale Bedeutung dieses Verkehrsinfrastrukturprojekts. „Die Entscheidung über die Dimension der Stadtstraße wurde und wird nicht von Verkehrsministern getroffen“, betont Eibes. Vielmehr sei darüber vor zehn Jahren im Stadtrat entschieden worden. Damals habe die FDP-Fraktion gegen die „Stadtautobahn“ gestimmt, wohingegen die Grünen sich bei diesem Thema enthalten hätten. „Es ist schon heuchlerisch, wenn man keine eindeutige Entscheidung trifft, sich aber hinterher beschwert“, resümiert Eibes, nach dessen Ansicht sich Volker Wissing „mit hohem Sachverstand und Engagement für eine gute finanzielle Lösung des Verkehrsproblems in Ludwigshafen einsetzt“.