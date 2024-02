Die Freien Demokraten trauern um ihr langjähriges Mitglied Paulus Schmaus. Schmaus trat 1973 in die FDP ein. Er engagierte sich nach Parteiangaben viele Jahre im Kreisvorstand, war von 1999 bis 2009 stellvertretender Ortsvorsteher von Ruchheim und von 2004 bis 2009 im Umweltausschuss aktiv. „In Dankbarkeit und Verbundenheit nehmen wir Abschied von einer Persönlichkeit, deren Mitwirken und Rat in allen Parteigremien geschätzt war. Paulus Schmaus war ein Kommunalpolitiker mit Leidenschaft und Sachverstand. Für die Anliegen der Bürger setzte er sich mit viel Herzblut ein und hatte stets ein offenes Ohr für deren große und kleine Sorgen“, würdigt ihn Hans-Peter Eibes als Kreisverbandsvorsitzender. „Die Freien Demokraten werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren. Seiner Familie gilt unsere aufrichtige Anteilnahme.“ Schmaus wurde 78 Jahre alt und verstarb bereits am 9. Februar.