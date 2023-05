Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine ganze Anzahl jüngerer Neumitglieder hat die Ludwigshafener FDP bei ihrem Kreisparteitag am Samstag begrüßt. Einige davon zeigten sich gleich bereit, Verantwortung zu übernehmen. So wurde Simone Moscoso Domo (25) in die Riege der stellvertretenden Kreisvorsitzenden gewählt. FDP-Chef bleibt Hans-Peter Eibes. Gastrednerin Carina Konrad, Vize-Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, hatte enttäuschenderweise keine Botschaft aus Berlin zur Hochstraßen-Krise im Gepäck.

Dem Titel ihres Gastvortrags nach: „Stadt der Zukunft – urbaner Verkehr und städtebauliche Konzepte“ hätte die Erwartung aufkommen können, dass