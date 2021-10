Mit ihm wäre ein Tempolimit 130 auf Autobahnen zu machen, sagt Thomas Schell. Der FDP-Fraktionschef im Stadtrat erklärt, warum er welches Regierungsbündnis in Berlin bevorzugen würde,wie die Stimmung an der Basis ist und wann ein Shitstorm droht. Er sagt auch klar, was nicht geht mit den Liberalen.

Ampel oder Jamaika? Herr Schell, angenommen Christian Lindner würde Sie anrufen und Ihnen diese Frage stellen. Was würden Sie ihm antworten?

Dass es auf die Inhalte ankommt.

Da ist er so schlau wie vorher.

So ist es aber. Es geht darum, in welcher Konstellation man mehr Ziele durchbekommt. Klar ist: Die Mehrheit der Wähler hat sich für einen Kanzler Olaf Scholz ausgesprochen. Er hat das Problem, dass die SPD-Parteispitze gemeinsam mit dem ehemaligen Juso-Vorsitzenden weit nach links gerutscht ist. Dennoch will ich ausdrücklich sagen, dass mein Bauchgefühl momentan für eine Ampelkoalition spricht.

Warum?

Punkt 1: Weil die CDU die FDP in ihrer Regierungszeit mit Angela Merkel an die Wand gedrückt hat. Punkt 2: Die Union hat im Wahlkampf sogar davor gewarnt, FDP zu wählen, was gar nicht geht. Punkt 3: Der Zwist zwischen CDU und CSU sowie in der CDU mit Blick auf Armin Laschet, dem ja viele aus dem eigenen Lager die Position eines Regierungschefs nicht zutrauen, spricht Bände. Punkt 4: Die Wähler wollen einen Politikwechsel, 16 Jahre Merkel sind genug. Man weiß ja überhaupt nicht mehr, wofür die CDU steht. Partei ohne Eigenschaften hat ein Journalist mal gesagt. Das trifft’s.

Und Rot-grün-gelb funktioniert ja auch in Rheinland-Pfalz gut, haben Sie bereits am Wahlabend gesagt.

Es kommt immer auf die agierenden Personen an. Wenn ich jemanden nicht mag, kann er noch so ein gutes Parteiprogramm haben, dann will ich mit ihm nicht zusammenarbeiten. Und ich habe das Gefühl, Lindner kann gut mit Laschet. Andererseits gibt es keinen Grund, warum er sich nicht mit Scholz verstehen sollte, der macht auf mich einen sehr besonnenen und ausgleichenden Eindruck. So, wie er medial rüberkommt, steht er für Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Ausgeglichenheit und Loyalität. Ich sehe keinen Grund, warum man als FDP mit Scholz nicht zusammenarbeiten könnte.

Vielleicht sind es andere, die abschrecken, wie der von Ihnen angesprochene ehemalige Juso-Chef Kevin Kühnert, der Lindner vor der Wahl als Luftikus bezeichnet hat. Immerhin ist der 32-Jährige stellvertretender Bundesvorsitzender.

Das war dem Wahlkampf geschuldet. Dass jemand, der Verstaatlichungen und Enteignungen fordert, nicht auf unserer Wellenlänge funkt, ist nicht weiter überraschend. Ansonsten hat man im Wahlkampf von der linken Parteispitze nichts gehört und nichts gesehen. Die SPD weiß ganz genau, wenn sie Forderungen der Marke Kühnert forciert, wäre dies das Aus für eine Koalition mit den Liberalen. Das wäre mit der FDP nicht zu machen. Und eines darf man nicht vergessen: Grüne und FDP stellen zusammen mehr Sitze im Bundestag als SPD und CDU. Deswegen werden die Verhandlungen auf Augenhöhe geführt.

Wie ist denn die Stimmung an der FDP-Basis?

Wir hatten am Donnerstag eine erweitere Fraktionssitzung. Da ist die Stimmung 60:40 für eine Ampel. Selbst Jamaika-Befürworter befürchten, dass ein Shitstorm über die FDP hereinbricht, wenn sich Lindner für dieses Bündnis entscheidet. Da verprellt man die Wähler und deren Votum.

Mindestens Finanzminister muss Lindner wohl werden, sonst geht bei der FDP gar nix, oder?

Ich traue Lindner am ehesten zu, dass er Scholz und die grünen Minister gewähren lässt, und dann dafür sorgt, wie das Ganze bezahlt wird. Oder unserem Generalsekretär Volker Wissing, der ein ausgesprochener Finanzexperte ist.

Den wünscht sich Ludwigshafen Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) als Bundesverkehrsminister, weil dann in Berlin endlich mal einer säße, der Ahnung von den Hochstraßensanierungen hat.

Das stimmt (lacht). Dafür kommt Wissing auch in Betracht. Beim Thema Verkehr ist viel zu tun. Es ist Zeit, zu zeigen, dass man es besser kann als die CSU-Verkehrsminister, auf die wir immer geschimpft haben.

Ist mit der FDP ein Tempolimit 130 auf der Autobahn zu machen, wie es SPD und Grüne fordern?

Da kenne ich die Stimmungslage der Parteimitglieder nicht. Mit Thomas Schell wäre das zu machen. Meiner Ansicht nach sprechen gute für ein Tempolimit.

Was könnte eine mögliche Ampel in Berlin von jener in Mainz lernen?

Dass man Konflikte im kleinen Kreis bewältigt, nach außen geschlossen auftritt, es keine Skandale gibt und man sich peinlichst an den ausgehandelten Koalitionsvertrag hält.

Haben Liberale und Grüne vielleicht doch mehr gemeinsam, als man annimmt? Immerhin haben die jüngeren Wähler beide ganz nach vorne gewählt, die Gruppe der Erstwähler sogar die FDP. Ist das ein Ansatz?

Ja. Aber an den Grünen, wie an der CDU, stört mich, dass sie einseitig auf Elektromobilität bauen und die Minderung des CO 2 -Ausstoßes massiv öffentlich fördern wollen.

Für eine Minderung des CO 2 -Ausstoßes ist doch auch die FDP.

Aber wir sagen: Sollte es andere Ideen und Möglichkeiten geben, den CO 2 -Ausstoß zu reduzieren, und darum bemüht sich die Wirtschaft bereits erfolgreich, dann muss auch das gefördert werden. Die Technologieoffenheit vermisse ich sehr bei den Grünen und der CDU.

Ihre Prognose: Wann steht welche Bundesregierung?

Das geht schnell: Ende November steht die Ampel. Ein Verhandlungsmarathon wie unter Merkel darf es nicht mehr geben. Wir wollen das Land nicht führungslos dastehen lassen durch zähe, ätzende Koalitionsverhandlungen. Da muss man halt auch mal springen.

Eine Ampel hätte übrigens auch eine klare Mehrheit im Stadtrat.

Wäre eine überlegenswerte Option.

Zur Person

Der 57-jährige Rechtsanwalt aus Rheingönheim ist verheiratet und hat zwei erwachsende Kinder. Im Stadtrat sitzt er seit zwölf Jahren, wo er Vorsitzender der aktuell dreiköpfigen Fraktion ist.