Die Ludwigshafener FDP fordert eine Poststelle für den Stadtteil Ruchheim, nachdem die dort existierende Filiale Mitte letzten Jahres geschlossen wurde. Nach Angaben der Post sei kein geeignetes Objekt für eine Neueröffnung in Ruchheim zu finden, die Bürger müssten deshalb bis nach Oggersheim zur nächsten Post-Filiale fahren. „Dieser Zustand ist für uns Ruchheimer untragbar, besonders, da Ruchheim ein Pflichtstandort für eine Postfiliale ist“ sagt Andreas Guth, Mitglied für die FDP im Ortsbeirat Ruchheim. Weder mehrere Anfragen an die Stadt Ludwigshafen noch an die Bundesnetzagentur hätten bisher zu einem konkreten Ergebnis geführt. Laut Thomas Schell, dem Vorsitzenden der Stadtratsfraktion, will sich die FDP dafür einsetzen „dass wieder eine Poststelle nach Ruchheim kommt und in der Interimsphase eine Paketstation aufgestellt wird.“