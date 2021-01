Die FDP Ludwigshafen fordert einen besseren Corona-Schutz für Erzieherinnen und Erzieher in Kitas. „Durch die Nähe zu den Kindern haben Erzieherinnen ein deutlich erhöhtes Infektionsrisiko“, heißt es in einer Mitteilung des Kreisverbands. Die FDP fordert deshalb „eine kostenlose wöchentliche Covid-Testung und die Ausstattung mit ausreichend FFP2-Masken sowie eine vorgeordnete Priorisierung bei der Covid-Impfung“, sagt der gesundheitspolitische Sprecher der FDP Ludwigshafen, Andreas Werling. Er fordert die Stadtspitze dazu auf, die städtischen Kitas entsprechend auszurüsten „und auf andere Kita-Träger in Ludwigshafen dahingehend einzuwirken“.