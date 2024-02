Stadtrat Hans-Peter Eibes (65) bleibt FDP-Vorsitzender. Auf dem Kreisparteitag haben 24 anwesende der insgesamt 90 Mitglieder den Oggersheimer am Mittwoch im Clubhaus des BASF-TC im Amt bestätigt.

Die FDP werde ihren Fokus weiter auf einen optimalen Mix für alle Verkehrsteilnehmer richten, sagte Eibes. Konstruktiv und kritisch wollen die Liberalen die Themen Haushalt/Finanzen und die Förderung der Wirtschaft begleiten sowie die Aufenthalts- und Lebensqualität („mehr Sauberkeit und Sicherheit“) in der Stadt verbessern. „Ein besonderes Augenmerk widmen wir der interkommunalen Zusammenarbeit und dem Bürokratieabbau“, so Eibes. In der Verwaltung müsse „hausgemachte Bürokratie“ reduziert werden.

Dank an Minister-Duo

Eibes bedankte sich ausdrücklich für die Zusage zur Finanzierung der Hochstraßensanierung durch Volker Wissing und Daniela Schmitt. „Versprochen und geliefert – auf die FDP-Minister in Bund und Land ist Verlass“, sagte Eibes.

Schmitt, stellvertretende FDP-Landesvorsitzende und Ministerin für Wirtschaft Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, musste ihre Teilnahme kurzfristig absagen, richtete aber ein schriftliches Grußwort an die Parteikollegen. „Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist es wichtiger denn je, sich kommunalpolitisch einzubringen und mitzuwirken. Die Transformation in der Wirtschaft und der Gesellschaft bietet viele Chancen und Möglichkeiten, gerade auch für unsere mittelständischen Unternehmen“, verdeutlichte Schmitt und ergänzte. Wirtschaftliche Prosperität in den Regionen sei die Grundlage für einen handlungsfähigen Staat.

Kandidaten in sieben von zehn Stadtteilen

Nach über 45 Jahren in einem global tätigen Bio-Pharmaunternehmen ist Eibes seit Anfang 2023 in Rente. Der gebürtige Ludwigshafener ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. Seit 2003 ist er in der FDP, seit 2009 Kreisvorsitzender. In sieben von zehn Stadtteilen wird die FDP laut Eibes bei der Kommunalwahl am 9. Juni Ortsvorsteherkandidaten stellen.

Eibes Stellvertreter bleiben Norbert Grimmer (68) und Andreas Werling (59). Neu in die Liste der Stellvertreter wurde Matthias Wilms (46) gewählt. Dem Kreisvorstand gehören zudem Schatzmeister Joachim Vocke (62) sowie Schriftführerin Jessica Bauer(27) an. Die Liste der insgesamt zehn Beisitzer führt Thomas Schell (60) an, Fraktionschef im Stadtrat.