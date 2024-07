Die Ludwigshafener FDP-Stadtratsfraktion (zwei Sitze) hat in ihrer ersten Sitzung nach den Kommunalwahlen Thomas Schell (60) als Vorsitzenden der Fraktion bestätigt. Als stellvertretender Fraktionsvorsitzender wurde Hans-Peter Eibes (66) gewählt.

Die neu gewählte Fraktion nutzte die konstituierende Sitzung auch, um über die strategischen Schwerpunkte der zukünftigen Arbeit zu sprechen. „Wir wollen auch in Zukunft konstruktiv und kritisch die wichtigen Zukunftsthemen in Ludwigshafen begleiten. Ein besonderes Augenmerk wollen wir auf Bildung, Infrastruktur, Bürokratieabbau und Digitalisierung legen“, so Schell.