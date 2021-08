Hoher Besuch in Rockenhausen: Die FCK-Traditionsmannschaft kommt. Gegen den Fanclub „Prinzengarde“ spielt sie am Freitag für den guten Zweck. Eintrittskarten gibt es direkt am Stadion Obermühle.

„Es ist eine wunderbare Sache, so zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen“, freut sich Thomas Iselborn. Der Vorsitzende des Rockenhausener FCK-Fanclubs „Die Prinzengarde“, der in diesem Jahr 25-jähriges Bestehen feiert, darf am Freitag (19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr) die Traditionsmannschaft des 1. FC Kaiserslautern im Stadion Obermühle begrüßen. Das Benefiz-Spiel kommt den Opfern der Hochwasser-Katastrophe zu Gute.

Olaf Marschall, Thomas Richter oder Alexander Bugera: Ein Duell gegen die Betze-„Altstars“ zum Prinzengarden-Jubiläum schwebte Iselborn schon lange vor. Über den damaligen Fanbeauftragten nahm er früh Kontakt auf. Da ein Engagement der Traditionsmannschaft aber in erster Linie mit einem zu fördernden sozialen Aspekt verbunden sein sollte, gehen die Spenden nun vollumfänglich an die vielen Opfer der jüngsten Unwetter-Katastrophe. „Wir sind sehr stolz und froh, das so jetzt zu kombinieren und hoffen natürlich auf viele Zuschauer“, betont Iselborn, seit 2015 Chef der „Prinzengarde“. Aufgrund ihrer sportlichen Erfolge bei den Sommer- und Wintermeisterschaften genießt sie unter den rund 320 offiziellen FCK-Fanclubs einen hohen Bekanntheitsgrad.

Registrierung per App oder auf Papier

„Die Zuschauer müssen sich oben am Eingang per App oder Papier registrieren und haben dann die Möglichkeit, einen beliebigen Geldbetrag in die Spendenkasse einzuwerfen. Jeder eben so viel, wie er möchte“, beschreibt Thorsten Trost das Prozedere. Er ist selbst Prinzengarden-Mitglied und Sport-Vorstand des FV Rockenhausen. Jeder Zuschauer erhält dann ein Los. Nach dem Spiel findet eine Tombola statt. Die Traditionsmannschaft hat dafür Original-Trikots und einen neuen Spielball im Gepäck. Außerdem werden unter anderem Verzehrgutscheine von Bischoff sowie eine Dauerkarte für das Naturbad in Rockenhausen verlost. „Das sind tolle Preise. Ich hoffe auf eine gute Einnahmequelle, die Gelder gehen an eine Organisation zur Hilfe der Hochwasseropfer in Rheinland-Pfalz“, sagt Iselborn.

Marschall, Richter und Bugera im Aufgebot

Etwa 15, 16 Spieler aus dem großen Pool der FCK-Traditionsmannschaft konnte Teammanager Hardy Höfli (82), der vor Jahren in Heiligenmoschel wohnte und dort spielte, für die Partie gewinnen: „Ich bin froh, dass so viele zugesagt haben. Es sind alles super Jungs. Das war nicht einfach, so kurzfristig und jetzt in der Urlaubszeit.“ Neben Alexander Bugera (32 Bundesliga- und 75-Zweitliga-Partien zwischen 2007 und 2015 für den FCK) werden Thomas Richter (Deutscher Meister 1991) und „Fußball-Gott“ Olaf Marschall (Deutscher Meister 1998) auflaufen. „Die Region muss zusammenhalten. Wir freuen uns auf dieses Spiel und darauf, unseren Teil für einen guten Zweck beizutragen“, sagt Höfli. In welcher Verfassung seine Spieler sind, weiß er nicht. „Wir hatten das letzte Spiel 2019“, sagt der 82-Jährige lachend.

Die Prinzengarde jedenfalls wird versuchen, mit einer schlagkräftigten Truppe Paroli zu bieten. Neben einigen jungen Aktiven setzt Spielertrainer Christian Mohr auch auf erfahrene Ü50er. „Mit diesen Spielern waren wir in den vergangenen Jahren auch bei den Fanclub-Meisterschaften erfolgreich. Es sind alles Mitglieder unseres Fanclubs“, betont er.