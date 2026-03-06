Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend einen Mitarbeiter eines Imbisses in der Heinigstraße (Mitte) mit der Faust geschlagen und mit Pfefferspray besprüht. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat gegen 21.50 Uhr. Der Täter flüchtete im Anschluss zu Fuß in Richtung Danziger Platz. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet unter Telefon 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de um Hinweise.