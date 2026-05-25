Ein 39-Jähriger aus Ludwigshafen ist laut Polizei am Samstag, 23. Mai, gegen 12.15 Uhr durch einen bislang unbekannten Mann angegriffen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Der 39-Jährige war zu Fuß in der Frankenthaler Straße (West) unterwegs, wo sich die Tat ereignete. Er erlitt mehrere Hämatome im Gesicht und begab sich eigenständig zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Hintergründe der Tat sind nicht bekannt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 40 bis 45 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß. Er hat eine Glatze und trägt einen „Ziegenbart“. Zudem soll er ein südländisches Erscheinungsbild haben. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.