Ausgelassenes Feiern, buntes Treiben, Berge an Süßigkeiten und literweise Alkohol. Damit ist an Aschermittwoch Schluss. Denn auf die Fasnacht folgt die Fastenzeit. In diesem Jahr beginnt sie am 14. Februar. Doch wird überhaupt noch gefastet? Drei junge Erwachsene erzählen, warum sie bewusst Verzicht üben.

„Irgendwie hat die Fastenzeit bei mir schon immer dazu gehört“, erzählt Elisabeth Frosch. Streng religiös sei sie nicht. Trotzdem wurde sie durch den christlichen Glauben