Die Polizei hat am Donnerstag an den Bahnhöfen in Mannheim und Heidelberg insgesamt 283 Personen kontrolliert und 13 Straftaten festgestellt. Eine Person war europaweit zur Fahndung ausgeschrieben und wurde festgenommen. Mit den großangelegte Kontrollen zwischen 12 und 20 Uhr in den Bahnhöfen und deren Umfeld wollte die Polizei nach eigenen Angaben gegen Diebstähle, Drogenkriminalität und Ordnungsstörungen vorgehen. Unter anderem wurden zehn Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und ein Verstoß gegen das Waffengesetz festgestellt. An den Fernbusbahnhöfen überprüften die Beamten 36 Reisebusse. Beim technischen Zustand sowie den Ruhezeiten der Busfahrer wurden zahlreiche Mängel festgestellt. Ein Fernreisebus wurde als verkehrsunsicher eingestuft. Eine Weiterfahrt wurde untersagt. Die Polizei will die Großkontrollen fortsetzen.