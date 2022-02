Weil nach einem Unfall eine Fassadenplatte an einem Wohn- und Geschäftsgebäude in den Mannheimer Planken abzustürzen drohte, ist es am Montagvormittag zu einem Feuerwehreinsatz in der Innenstadt gekommen. Laut Feuerwehr fuhr ein Lastwagen beim Rangieren an die Hausfassade, wodurch sich ein Verkleidungsteil lockerte. Die Einsatzkräfte waren mit einer Drehleiter vor Ort und entfernten die Platte, so dass keine Gefahr mehr bestand. Bei dem Einsatz in P5 wurde niemand verletzt.