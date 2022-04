An einer Fassade im Bereich der Rheinschanzpromenade sind laut Polizei am 20. April Farbschmierereien entdeckt worden. Die Fläche befindet sich direkt hinter der „Roten Bank“, die am 8. März anlässlich des Internationalen Frauentags eingeweiht wurde. Die Polizei ermittelte vor Ort einen 43-jährigen Tatverdächtigen aus Ludwigshafen, der die Tat bereits am 7. April verübt hat. Der Schaden beläuft sich auf 5000 Euro.