„Die Sicherheit aller Feiernden ist uns ein wichtiges Anliegen.“ Das erklärt das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Blick auf den 69. gemeinsamen Fastnachtsumzug Ludwighafen/Mannheim, der am Sonntag ab 13.11 Uhr linksrheinisch mit 69 Zugnummern und 2300 Teilnehmern über die Bühne geht. Zum Comeback nach vier Jahren Zwangspause erwartet die Polizei mehrere Zehntausend Besucher an der neuen Strecke. Sie führt über 1,9 Kilometer entlang der Rheinallee bis zur Rhein-Galerie, wo der närrische Lindwurm gegen 17 Uhr aufgelöst wird.

Neu ist nicht nur die Streckenführung, neu sind laut Polizei auch die eingerichteten Action Points mit gastronomischen und unterhaltenden Angeboten (Rheinallee, Walzmühle, Kaiser-Wilhelm-Straße, Bundesbankfiliale, Platz der Deutschen Einheit). Weitere gastronomische Angebote seien in der Pfalzgrafenstraße und in der Heny-Roos-Passage vorgesehen.

Insbesondere in Mitte und Süd könne es bereits ab den frühen Morgenstunden zu Sperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, so die Polizei. Ihr Appell: „Reisen Sie daher rechtzeitig an und nutzen Sie den Nahverkehr.“ Um die Veranstaltung besser überwachen zu können, setzt die Polizei eine Drohne ein. Ferner werde ein Videoüberwachungsfahrzeug im Einsatz sein, das aber nur im Bedarfsfall Aufnahmen aufzeichne. Schilder entlang der Zugstrecke würden darauf hinweisen.

Die Zugstrecke

Start (13.11 Uhr) Lagerhausstraße (Ecke Wittelsbachstraße/Schwanthaler Allee), Rheinallee, Rheinufer-, Kaiser-Wilhelm-, Zollhofstraße, Auflösung des Zugs (gegen 17 Uhr) in Höhe des Platzes der Deutschen Einheit.

Noch Fragen?

Infos im Netz: https://s.rlp.de/dzHOh (zum Umzug) und https://s.rlp.de/htnlR (zum Datenschutz). Infos rund um den Fastnachtsumzug veröffentlicht die Polizei am Sonntag auf dem Presseportal https://s.rlp.de/5vx und auf dem Whatsapp-Kanal https://s.rlp.de/bgkTn.

Zur Sache: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2200 Mitarbeitern umfasst auf etwa 2400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz.

Anreise-Tipps

Wer sicher und pünktlich zum großen Fasnachtsumzug ankommen möchte, sollte die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen – darauf weist auch die Stadtmarketinggesellschaft Lukom als Veranstalterin hin. Die Rhein-Neckar Verkehrsgesellschaft verstärke eigens für den Umzug ihren Bus- und Straßenbahnbetrieb, der in der Innenstadt für die Dauer des Zugs nach einem Sonderfahrplan verkehre. Aus der Region werde die Anreise mit der S-Bahn Rhein-Neckar empfohlen. Deren Station Ludwigshafen-Mitte liege nur wenige Meter von der Umzugsstrecke parallel zum Rheinufer entfernt. Parkplätze stünden in den Parkhäusern Walzmühle (Anfahrt über die Mundenheimer Straße und Yorckstraße), Rhein-Galerie (Anfahrt nur von Norden) sowie im BASF-Parkhaus (Anfahrt Roonstraße/Pfalzgrafenstraße) zur Verfügung.