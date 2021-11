Der gemeinsame Fasnachtsumzug von Ludwigshafen und Mannheim wird auch in der Session 2021/22 nicht stattfinden. „Uns blutet das Herz“, sagte Christoph Heller, Präsident des Großen Rates der Ludwigshafener Karneval-Vereine, anlässlich der Absage am Mittwoch. Pandemiebedingt sei es nicht möglich, eine solche Großveranstaltung – zu der bei gutem Wetter mit 200.000 Besuchern gerechnet werden müsse – durchzuführen. Heller: „Alle bei uns angeschlossenen Vereine haben einstimmig beschlossen, dass wir das nicht verantworten können.“ Auch vonseiten der Mannheimer werde diese Entscheidung mitgetragen. Der große Umzug hätte dieses Mal wieder auf der pfälzischen Seite und damit am 27. Februar in Ludwigshafen stattfinden sollen.