Was wird in Corona-Zeiten aus dem für den 14. Februar geplanten gemeinsamen Fasnachtsumzug der Städte Mannheim und Ludwigshafen? Dazu wird es frühestens im November/Dezember 2020 eine endgültige Entscheidung geben, teilt Thomas Dörner, Präsident der Karneval-Kommission Mannheim (KKM), auf Anfrage mit. Die KKM als Veranstalter befinde sich seit Wochen mit der Stadt Mannheim und den zuständigen Stellen in Ludwigshafen in regem Austausch. Unter Berücksichtigung der geltenden Hygienemassnahmen sei eine Veranstaltung wie der Fasnachtsumzug mit etwa 250.000 Besuchern „in der derzeitigen Situation nicht vorstellbar“.