Der Ludwigshafener Fasnachter-Dachverband Großer Rat hat die diesjährige Kampagne endgültig abgesagt. Es wird damit keine weiteren Veranstaltungen in dieser Session geben. „Wir hatten uns vor Monaten viele Gedanken gemacht, um Formate in der Pandemie möglich zu machen. Alles Open-Air, aber jetzt auch alles umsonst“, kommentiert Christoph Heller, Präsident des Großen Rats der Ludwigshafener Karnevalvereine, die Absage der letzten zwei ausstehenden Veranstaltungen. „Angesichts der Lage rund um die Virus-Variante Omikron können wir ein Zusammenkommen so vieler Fasnachter nicht verantworten. Selbst mit ausgetüfteltem Hygienekonzept ist das aus unserer Sicht nicht möglich“, so Heller weiter. Die Sicherheit aller Beteiligten stehe an oberster Stelle. „Dass wir darüber sehr traurig sind, ist klar. Wir hoffen jetzt auf die neue Kampagne 2022/23. Mein Appell ist weiterhin an alle: Lasst euch impfen, boostern und vielleicht noch ein viertes Mal impfen im Sommer. Dann können wir auch wieder Fasnacht feiern.“

Einhellige Entscheidung

In einer Online-Versammlung der Vertreter der Ludwigshafener Vereine hatte der Vorstand des Großen Rats zuvor für diese Entscheidung geworben. Heller: „Einmal mehr freue ich mich über die Einigkeit und die Unterstützung für unser Vorgehen.“ Als Ersatz für die ausgefallene Veranstaltung „Fasnacht auf der Radrennbahn“ strebt der Große Rat ein Frühlingstreffen auf der Friesenheimer Sportanlage im Frühsommer an. „Alles natürlich unter Vorbehalt. Auf keinen Fall wird es eine Fasnachtsveranstaltung, sondern eher ein lockeres Treffen unter freiem Himmel.“ Planungen, die Fasnacht in den Sommer zu verlegen, erteilte Heller eine Absage. „Passt einfach nicht“, so sein Fazit.