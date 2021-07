Der Große Rat, die Dachorganisation der Ludwigshafener Fasnachtsvereine, fordert alle Karnevalsfans zum Impfen auf.

„Wir haben alle eine große Sehnsucht nach Normalität. Fasnacht lebt von Ausgelassenheit und Spontanität. Dafür brauchen wir Sicherheit für alle: Gäste und Aktive“, sagte Christoph Heller, Präsident des Großen Rates. „Deswegen: Lasst Euch impfen. Nur so können wir bald wieder zusammen kommen.“ Die Entwicklung der Pandemie in den Nachbarstaaten zeige, wie wichtig eine Corona-Schutzimpfung sei. Endlich sei genug Impfstoff da, so dass im Landesimpfzentrum in der Walzmühle auch Sonder-Impfangebote gebe. „Ich appelliere an alle närrischen und auch an die nicht so närrischen Bürger: Ärmel hoch, nehmt das Angebot wahr!“, sagte Heller. Das Sonder-Impfangebot in der Walzmühle wird am Dienstag, 20. Juli, sowie am Mittwoch, 21. Juli, fortgeführt. An diesen Tagen können sich Erwachsene ab 18 Jahren, die ihren Wohn- oder Arbeitsplatz in Ludwigshafen haben, jeweils in der Zeit von 9.30 bis 17 Uhr ohne Voranmeldung gegen das Coronavirus impfen lassen. Es können ausschließlich Erstimpfungen durchgeführt werden und das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht. Verwendet werden die Impfstoffe von Biontech und Moderna. Impfwillige müssen einen Personalausweis oder Pass und wenn vorhanden einen Impfausweis mitbringen. Die Impfdosen für die Aktion stehen nach Angaben der Stadt aufgrund von abgesagten und nicht wahrgenommenen Terminen zur Verfügung. Unterdessen meldet das Landesuntersuchungsamt am Sonntag für Ludwigshafen einen Inzidenzwert von 9,9 Neuinfektionen (binnen einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner). Im Rhein-Pfalz-Kreis lag der Wert bei 11,6.