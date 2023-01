Nach zweijähriger Pause laden der Große Rat der Ludwigshafener Karnevalvereine und der Betriebsrat der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) am Freitag, 3. Februar, 18.55 Uhr, wieder zur närrischen Sitzung in die Festhalle Oggersheim ein. „Ein großartiges Programm erwartet die Gäste. Sie können sich auf den Bauern Sepp (Tobias Platz), die „Steppenden Deppen“ und Frau Wäber (Hansy Voigt) freuen“, so Präsident Christoph Heller. „Die Huddelschnuddler sind mit von der Partie. Ein emotionales Highlight des Abends wird der gemeinsame Tanz der Garden des Großen Rats.“ Stadtprinzessin Marie-Sophie I. werde dem Abend majestätischen Glanz verleihen. Karten können zum Preis von 18 Euro beim TWL-Betriebsrat unter Telefon 0621 505-2850 oder per E-Mail an betriebsrat@twl.de bestellt werden. Weiterer Kooperationspartner der Veranstaltung ist der Personalrat der Stadtverwaltung Ludwigshafen.