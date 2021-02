Dass sich der Große Rat, die Dachvereinigung der Ludwigshafener Fasnachtsvereine, von der Corona-Pandemie nicht völlig aus der Bahn werfen lässt, hat er nun schon mehrfach bewiesen. Da Saal- und Straßenveranstaltungen nicht möglich sind, wird eben die „Fasnacht in der Cloud“ gefeiert. Und diese soll an Aschermittwoch auch standesgemäß beendet werden. „Mit ,Fasnacht in der Cloud’ ist es gelungen, ein bisschen gute Stimmung aus den närrischen Wohnzimmern in dieselben zu bringen“, sagt Christoph Heller, Präsident des Großen Rats. Er ergänzt: „Danke auch an alle, die unsere Spendenaktion für die Jugendarbeit der Vereine unterstützt haben. Mein Eindruck ist, dass der Zusammenhalt innerhalb der Ludwigshafener Fasnachter trotz des gebotenen Abstands gewachsen ist.“ Auch die Aktion „Fasnacht in der Tüte“ sei sehr gut gelaufen und schon ausverkauft. Nun gehe es um einen schönen Abschluss mit einem virtuellen Aschermittwoch. Er hoffe auf die Teilnahme möglichst vieler Bürger. Wer mitmachen möchte, kann sich bei Constanze Kraus per Mail an vizepraesidentin@grosser-rat-lu.de melden und erhält dann einen Zugangslink für die MS -Teams-Konferenz. Los geht es am Aschermittwoch, 17. Februar, um 19.11 Uhr.