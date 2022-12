Der gemeinsame Umzug der Schwesterstädte Ludwigshafen und Mannheim ist bereits vom Tisch. Er fiel dem hohen Organisationsaufwand und dem wirtschaftlichen Risiko für die Karnevalskommission Mannheim in der Kampagne 2022/23 zum Opfer. Trotzdem wird es in Ludwigshafen „Fasnacht uff de Gass“ geben. Das kündigte Christoph Heller, der Präsident des Großen Rats, der Dachvereinigung der Ludwigshafener Karnevalvereine, im RHEINPFALZ-Gespräch an. Die bisher gemachten Erfahrungen bei der Straßenfasnacht und dem Dämmerumzug am 12. November hätten die Verantwortlichen bestärkt, diesen Weg weiter zu verfolgen. „Wir sind aktuell mitten in der Planung und zuversichtlich, dass wir in Kürze die näheren Details bekanntgeben können“, sagte Heller. Dabei scheint sicher zu sein, dass die Straßenfasnacht erneut auf dem Theaterplatz vor dem Pfalzbau an Fasnachtssonntag (19. Februar) stattfinden werde. Heller macht dabei kein Geheimnis daraus, dass die gesetzlichen Auflagen des Polizeiordnungsgesetzes (POG) zunächst für sehr viel Verunsicherung gesorgt hatten. „Die Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, zeigen aber, dass es auch unter diesen neuen gesetzlichen Regelungen möglich ist, Straßenfasnacht zu feiern“, so Heller.