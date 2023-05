Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weder ein massiver Luftschlangenangriff, noch die Huddelschnuddler mit ihren Blasinstrumenten haben die Mauer der ehemaligen Molkerei in Oggersheim zum Einstürzen gebracht. Erst die Frauenpower der Rheinschanze hat es geschafft, am Samstag das Gelände von Getränke-Bruch an der Mannheimer Straße 96 zu erobern – zum 19. Mal.

Zahlreiche Besucher waren in Faschingskostümen erschienen. Ein blaues Einhorn, einen wahrhaftigen Teufelsbraten, Perücken und Hütchen hatten die Narren aus den Schränken geholt.