Am Fasnachtssamstag, 18. Februar, 19.11 Uhr, veranstaltet der SV Ruchheim nach zweijähriger Pause wieder die Faschingsparty „For you“ im Gemeinschaftshaus. Eine Live-Band und mehrere DJs unterhalten. Zurück in Ruchheim sind auch Kraft & Kraftin (im Bild), das feiererprobte Duo aus Sandhausen. DJ Olli K. wird einen Besuch abstatten, ebenso die Rainbowstars. Karten im Vorverkauf gibt’s für zwölf Euro bei Bäckerei Gutermann, Pfalzgartenstraße 1, oder an der Abendkasse (15 Euro).