Eine abenteuerliche Wanderung durchs idyllische Rehbachtal zwischen Ludwigshafen-Rheingönheim und Neuhofen haben die beiden Bewegungsmanagerinnen Anna Pec-Schmitt (Rhein-Pfalz-Kreis) und Saskia Helfenfinger-Jeck (Ludwigshafen) ausgetüftelt. Gemeinsam gewandert wird am Samstag, 27. November. Treffpunkt für die von der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ in Kooperation mit der Wanderfit-Initiative der BKK Pfalz durchgeführten Veranstaltung ist um 10 Uhr am Parkplatz des Wildparks Rheingönheim.

LU trifft Landkreis

Die Familienwanderung steht unter dem Motto „Ludwigshafen trifft Rhein-Pfalz-Kreis“ und wird vom zertifizierten Gesundheitswanderführer Wolfgang Walter geleitet. Die Strecke ist rund fünf Kilometer lang. Unterwegs warten laut Ankündigung immer wieder kleine Bewegungspausen auf die Teilnehmer. „Wir garantieren ein Abenteuer voller Überraschungen für die ganze Familie – vom Kleinkind bis zum Senior“, versprechen Pec-Schmitt und Kollegin Helfenfinger-Jeck unisono.

Noch Fragen?



Die Teilnahme ist kostenfrei, allerdings ist eine Anmeldung per E-Mail an a.pec-schmitt@lsb-rlp.de oder s.helfenfinger-jeck@lsb-rlp.de erforderlich.