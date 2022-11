Weil aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Oggersheim laute Schreie zu hören waren, ist in der Nacht auf Montag gegen 0.40 Uhr die Polizei alarmiert worden. Bei der Überprüfung der Wohnung habe sich ein 23-jähriger Familienvater derart aggressiv verhalten, dass er gefesselt werden musste. Hiergegen wehrte er sich den Beamten zufolge, bedrohte und beleidigte die eingesetzten Polizeikräfte. Da der Mann auch weiter aggressiv gewesen sei, wurde er über Nacht in den Polizeigewahrsam genommen. Er muss sich nun wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.