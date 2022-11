Anlässlich des Weltkindertages und zum Start der Sonderausstellung „StreetLife. Die Straße in der Kunst von Kirchner bis Streuli“, lädt das Wilhelm-Hack-Museum am Sonntag, 20. November, zum Familientag ein. Von 14 bis 17 Uhr gibt es den Organisatoren zufolge interaktive Familienführungen und Kreativworkshops im Museumsatelier. Die Kosten für eine Familienkarte belaufen sich auf 15 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0621 504-3045/-3411 oder per E-Mail an hackmuseum@ludwigshafen.de.