Ein Familienstreit hat am Mittwoch gegen 14.20 Uhr die Polizei in Ludwigshafen auf den Plan gerufen. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, hatte ein 16-Jähriger die Polizei verständigt, nachdem sein 25-jähriger Bruder die gemeinsame Mutter mit einem Messer verletzt hatte.

In der Wohnung im Stadtteil Hemshof fanden die Polizeikräfte den 25-jährigen Beschuldigten und nahmen ihn in Gewahrsam. Nach ersten Ermittlungen hatte dieser zunächst im Streit seinen 16-jährigen Bruder geschlagen und, als seine Mutter dazwischenging, sie und sich selbst mit einem Küchenmesser leicht verletzt.

Nach medizinischer Versorgung brachten Polizeikräfte den Beschuldigten zu einer Polizeidienststelle. Da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, so die Beamten, habe man ihn schließlich in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.