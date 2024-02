Auf die Kritik der Ludwigshafener CDU an Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) reagiert Hans-Uwe Daumann, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Ludwigshafener Stadtrat: „Kinder sind die wichtigste Investition in die Zukunft, da sind wir uns einig. Förderung von Familien, Unterstützung der Eltern ist ein urgrünes Anliegen. Die Bedeutung gerade in unserer Stadt ist unübersehbar. Die CDU/CSU gibt sich allerdings im Bundestag alle Mühe, Initiativen aus dem Bundesfamilienministerium zu stoppen. Um beim Haushalt zu sparen, schlägt die Union die Streichung der Kindergrundsicherung vor.“ Dies hätte gerade in Ludwigshafen, einer Stadt mit überdurchschnittlicher Kinderarmut, fatale Folgen. Wenn die CDU in Ludwigshafen bessere familienpolitische Leistungen fordere, solle sie im Bund seriöse Finanzierungsvorschläge machen. Der Schlüssel zu einer gerechteren Haushaltspraxis liege in der Überarbeitung der Schuldenbremse.