Das Projekt Familienpaten läuft gut. So gut, dass mehr Paten gebraucht werden. Welche Voraussetzungen Interessenten erfüllen müssen.

„Wir bekommen immer mehr Anfragen“, sagt Silvia Burre im RHEINPFALZ-Gespräch. Sie ist Leiterin des Projekts Familienpaten, das an das Netzwerk Kindeswohl des Rhein-Pfalz-Kreises angedockt ist und seit 2013 besteht. Burres Einstieg ist grundsätzlich ein gutes Zeichen. Es bedeutet, dass das Projekt, bei dem Menschen ehrenamtlich etwa zwei Stunden pro Woche einer Familie helfen, gut angenommen wird.

Familienpaten sollen in solchen Familien zum Einsatz kommen, die nicht auf ein soziales Netz, zum Beispiel durch Freunde oder Großeltern, zurückgreifen können. Sie sind als Entlastung im Alltag gedacht und sollen die Kinder betreuen, damit die Eltern beispielsweise etwas erledigen können. Sie können auch bei Behördengängen unterstützen. „Die Paten sollen aber keine Ersatz-Großeltern sein“, betont Silvia Burre.

Entfernung im Kreis ein Faktor

Der Rhein-Pfalz-Kreis ist allerdings sehr langgezogen. „Da müssen wir eben auch schauen, ob es von der Entfernung her passt“, sagt Burre. Man könne ja schlecht einen Paten aus Bobenheim-Roxheim im Norden zu einer Familie nach Dudenhofen im Süden vermitteln.

Etwa 60 Familienpaten sind derzeit über das Projekt engagiert. Um die steigende Nachfrage besser bedienen zu können, hofft Silvia Burre, dass es bald 70 sind. „Und mehr geht selbstverständlich immer“, sagt sie und lacht. In erster Linie richtet sich das Projekt an Familien mit Kindern bis zum Schuleintrittsalter. Die Dauer der Patenschaft ist auf 18 Monate begrenzt.

Bewerber müssen Voraussetzungen erfüllen

Wer Familienpate werden will, muss ein paar Voraussetzungen erfüllen. „Wir brauchen ein erweitertes Führungszeugnis. Die Bewerber sollen Freude am Umgang mit Kindern haben und offen sein für alle Familienkonzepte“, erläutert Burre. Ein gewisses Organisationstalent und auch Einfühlungsvermögen schaden ebenfalls nicht. „Und es muss regelmäßig ein Erste-Hilfe-Kurs besucht werden.“

Das Einstiegsalter ist 18 Jahre. „Wir haben aktuell Familienpaten zwischen 19 und 85 Jahren“, berichtet Silvia Burre begeistert. Die Spanne reicht dabei von Studenten, die im praktischen Semester etwas machen wollen, bis zu Senioren, die sich ehrenamtlich engagieren möchten.

Kinder im Fokus der Betreuung

Die Familienpaten sollen sich vor allem um die Kinder kümmern. Diese Betreuung kann vielfältig sein: malen, basteln, vorlesen, vom Kindergarten abholen. „Vieles ist möglich“, sagt Silvia Burre. Die Kontaktaufnahme erfolgt über die Projektleitung respektive die beiden Koordinatorinnen Constanze Eichhorn und Anne Metz. Eichhorn ist zuständig für Böhl-Iggelheim, Limburgerhof, Schifferstadt sowie die Verbandsgemeinden Rheinauen und Dudenhofen-Römerberg. Metz betreut die Verbandsgemeinden Lambsheim-Heßheim und Maxdorf, Dannstadt-Schauernheim sowie die Gemeinde Mutterstadt.

„Bei einer Anfrage schauen wir erstmal, wer zu der Familie passen könnte. Dann kann es zu einem ersten gemeinsamen Treffen mit der Koordinatorin kommen, zum Beispiel auf einem Spielplatz. Wenn beide Parteien einverstanden sind, werden probeweise die Kontaktdaten ausgetauscht. Dann gibt es etwa vier Wochen Probezeit. Wenn es passt, läuft es einfach weiter. Wenn nicht, suchen wir einen anderen Paten“, erläutert Burre das Vorgehen.

Das Angebot ist für die Familien kostenlos, betont die Projektleiterin. Familien sollten keine Scheu haben, sich zu melden, sagt Silvia Burre. „Viele denken oft, es geht ihnen nicht schlecht genug. Es darf sich jeder melden, der denkt, dass zwei Stunden Entlastung pro Woche helfen.“ Die Paten engagieren sich ehrenamtlich, Fahrtkosten würden aber ebenso erstattet wie der Aufwand für das erweiterte Führungszeugnis und Schulungen. Versichert sind die Paten laut Burre über das Nova Familienzentrum in Neuhofen.

„Es ist ein gutes Einsteigerehrenamt“, sagt Silvia Burre. Man verlange nichts Unmögliches von den Paten. Diese könnten sich bei Treffen zudem vernetzen und kennenlernen.

Kontakt

Silvia Burre: Telefon 0621 59091400, E-Mail an silvia.burre@rheinpfalzkreis.de

Constanze Eichhorn: Telefon 0175 4955627, E-Mail an ost@familienpaten-rpk.de

Anne Metz: Telefon 0160 93387117, E-Mail an west@familienpaten-rpk.de

Im Netz: www.familienpaten-rhein-pfalz-kreis.de/

