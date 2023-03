Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Februar ist in zwei Modellregionen in Ludwigshafen und dem Landkreis Kaiserslautern das Projekt „Familienkarte Rheinland-Pfalz“ gestartet worden. Familien müssen erhalten über die Karte vorteilhafte Angebote für Freizeit, Sport, Kultur und Bildung. Bei einem Besuch im Ludwigshafener Wildpark zog Familienministerin Katharina Binz (Grüne) am Dienstag ein positives Fazit des Modellversuchs und kündigte die künftige Ausgabe der Familienkarte im ganzen Land an.

Die Nachfrage nach der Karte sei hoch, in den ersten Monaten seien in den beiden Modellregionen bereits 3300 Karten an Familien ausgegeben worden, davon allein 825 in Ludwigshafen,