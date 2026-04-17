Der Malteser Hilfsdienst, die Evangelische Jugendkirche und das Büro Sozialer Zusammenhalt Dichterquartier laden ein für Sonntag, 19. April, 12.30 bis 14 Uhr, wieder zum „Familienessen am Sonntag“ in der Jugendkirche, Ludwig-Börne-Straße 2. Familien, Alleinstehende, Alleinerziehende mit Kindern und ältere Menschen aus dem Quartier können dabei sein und ein kostenloses Mittagessen erhalten. Die Familienessen-Termine dienen laut Stadtverwaltung dazu, einen Ort der Begegnung und des Austauschs für Menschen im Quartier zu bieten. Wer nicht vor Ort in Gemeinschaft essen möchte, kann das Gericht mit nach Hause nehmen und sollte hierfür geeignete Gefäße zum Transport mitbringen. Weitere Informationen beim Quartiersmanagement des Dichterquartiers (Telefon 0621 504-4276; E-Mail: doris.besel@ludwigshafen.de).