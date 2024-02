Im März lädt die Familienbildung im Heinrich-Pesch-Haus (HPH, Frankenthaler Straße 229) zu einem Konzert ein. Außerdem starten ein Mal- und ein Kangatrainingskurs. Eltern können sich zudem bei einem Online-Vortrag über „Die sieben Fallen in der Erziehung“ informieren.

Am 9. März gibt es in der „Villa fambili“ Musik für die ganze Familie. Kinder bis sechs Jahren sind mit Eltern und Großeltern zum „Frühlingskonzert mit der Schnecke“ eingeladen. Mit der kleinen Schnecke werden Kinderlieder gesungen, die Kinder können außerdem Musikinstrumente ausprobieren. Das Konzert findet von 10 bis 11.30 Uhr statt und kostet acht Euro pro Kind.

Bilder malen, zeichnen, Muster und Geheimschriften erfinden – all das können Kinder ab fünf Jahren in einem Malkurs. Er beginnt am 13. März und findet acht Mal immer mittwochs von 16.30 bis 17.45 Uhr statt. Teilnahmegebühr: 80 Euro.

An Frauen nach der Geburt richtet sich das Kangatraining, das am 15. März um 10 Uhr beginnt. Zusammen mit dem Baby, das in einer Tragehilfe dabei ist, trainieren die Mütter am Lambsheimer Weiher vor allem die tiefliegende Bauchmuskulatur und stärken den Beckenboden. Das Training findet acht Mal immer freitags von 10 bis 11.15 Uhr statt und kostet 95 Euro pro Person.

„Die sieben Fallen in der Erziehung“ heißt ein Online-Vortrag für Eltern am 19. März, 20 bis 21.30 Uhr. Teilnahmegebühr: 15 Euro pro Person. Der Teilnahmelink wird kurz vor Veranstaltungsbeginn verschickt.

Anmeldung sind jeweils im Netz unter www.familienbildung-ludwigshafen.de/veranstaltungen möglich.