Wie belastend ist die Corona-Krise für Familien mit pflegebedürftigen Kindern? Eltern geraten an den Rand ihrer Kräfte. Wie die vergangenen sechs Wochen sein Familien- und Arbeitsleben aus den Angeln gehoben haben, hat uns der selbstständige Heilpraktiker und Unternehmenscoach Eric von Nagel berichtet. Er hat eine autistische Tochter.

„So langsam wird sie blass“, sagt Eric von Nagel über seine Tochter Emma. Sechs Wochen ist es her, dass die Zwölfjährige draußen war. Das Mädchen ist laut ihrem Vater „zu 70 Grad schwerbehindert – sie ist Autistin und hat ADHS“. Besuchte Emma bis zum 13. März die Förderschule Schillerschule Mundenheim, so hat auch diese im Zuge der Corona-Auflagen zugemacht. „Sie bewegt sich seitdem nur in der Wohnung“, beschreibt von Nagel die monotone Rotation, in der sich Emma befindet. „Sie geht nicht mal auf den Balkon.“ Die Dauerisolation seiner Tochter bereitet dem 49-Jährigen größte Sorge: „Sie ist so blockiert von der Situation.“

„Außer uns war die Schule ihr einziger Sozialkontakt nach draußen“, betont von Nagel, der auch Vizevorstand des Selbsthilfevereins „Seht-Lu“ (Selbständigkeits-Hilfe bei Teilleistungsschwächen) ist. Zwar sei Emma einer Pflegestufe zugeordnet und werde sonst „von zwei privaten Pflegepersonen“ häuslich betreut. Aber auch diese bleiben jetzt laut von Nagel „wegen des Infektionsrisikos weg“. Von großer therapeutischer Bedeutung sei für Emma gerade all das, was die Verordnungen zum Infektionsschutz seit über einem Monat verbieten: „Sie muss raus, sie muss in den Park, sie muss auf den Spielplatz“, konstatiert von Nagel keine selbstdefinierten Ansprüche.

Stadtverwaltung hilft

Ein psychologisches Gutachten attestiere Emma die Notwendigkeit, „sich unter Menschen zu begeben“, erläutert von Nagel: „Das ist wichtig für ihre Selbstregulierung“. Und trotzdem scheiterte von Nagel mit der Bitte um eine Sondergenehmigung zum Schaukeln. „Ich ging von Pontius zu Pilatus“, schildert der Selbstständige, dass er neben der Stadtverwaltung auch die Landesregierung sowie die Bundesfamilienministerin angeschrieben habe. „Die kommunalen Behörden waren sehr verständnisvoll und bemüht, durften aber nicht helfen“, fasst von Nagel zusammen.

„Es ist sehr anstrengend“, schildert der Betriebswirt und Heilpraktiker für Psychotherapie die Zerreißprobe, auf die der Lockdown die Familie stellt. Außer mit Emma wohnt Eric von Nagel mit seiner 46-jährigen Frau Irina und der zweijährigen Tochter Sophia sowie dem 15-jährigen Sohn Alexander zusammen. Sonst durch die Krippe der Städtischen Kindertagesstätte Mitte betreut, war auch Sophia ab Mitte März in Vollzeit zu Hause. „Hier hat die Stadtverwaltung schnelle Hilfe geleistet“, ist von Nagel einerseits dankbar dafür, dass Sophia seit Ende März in die Notbetreuung der gewohnten Krippe aufgenommen wurde. Und trotzdem bleibt es für das Ehepaar von Nagel ein Eiertanz, den Alltag zu meistern: „Irina arbeitet sonst in der Buchhaltung meiner Firma mit.“ Doch es falle nicht nur die Mithilfe seiner Frau wegen der häuslichen Kinderbetreuung aus.

Weniger Zeit zum Arbeiten

Auch Eric von Nagel arbeitet jetzt nur noch an „drei bis vier Tagen statt sonst an fünf Tagen“ der Woche. „Die intensivere Familienunterstützung bringt natürlich Umsatzeinbußen mit sich“, ärgert sich der Firmenchef. Derweil bleibt Emma in den eigenen vier Wänden. War es laut dem Vater ein „großer therapeutischer Erfolg“ der Vergangenheit, dass bei ihr das ADHS-Medikament Ritalin vor zwei Jahren abgesetzt werden konnte, habe Emma „jetzt wieder auf Medikamente gesetzt“ werden müssen.

Immerhin bekomme das Mädchen von der Schule regelmäßig „ein Paket von Aufgaben geschickt“, die sie mit ihrer Mutter bearbeite. Dazu werde Emma seit zwei Wochen täglich von ihrer Lehrerin angerufen, wie von Nagel berichtet: Immer um 11 Uhr. „Das Gespräch geht dann rund zehn Minuten“, weiß von Nagel die Bemühungen der Pädagogin durchaus zu schätzen. Dennoch gleiche diese Kommunikation eher einer „Abfrage“ als einem Dialog und ersetze nicht das reale soziale Umfeld an der Schule. Auch „Skypen“ sei für Emma nicht umsetzbar. „Eine Notbetreuung für Kinder wie Emma wäre mein dringendes Anliegen“, wünscht sich der Vater.