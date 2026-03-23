„Familie German“ nimmt das Publikum im Ludwigshafener Prinzregententheater auf eine unterhaltsame Reise in ihr bewegtes Leben mit.

Die neue Komödie aus der Feder von Intendant Bernhard Dropmann ist eine Achterbahnfahrt voller Irrungen und Wirrungen. Mit der neuen Eigenproduktion „Familie German“ hält das Ensemble des Prinzregententheaters dem Lokalkolorit im Hemshof auf amüsante Art den Spiegel vor. Intendant Bernhard Dropmann erzählt in seiner neuen Komödie eine Geschichte aus dem an Klischees reichen Arbeitermilieu, in dem ein cholerischer Patriarch seinen Napoleon-Komplex auslebt.

Regie führt Antonia Gabriel, die am Wochenende auch noch spontan in die Rolle einer der Hauptfiguren schlüpfte. Unter normalen Umständen sieht man Paul Meidl als Stammhalter Kevin Germann auf der Bühne stehen, doch wegen gesundheitlicher Probleme war er kurzfristig ausgefallen. Gabriels Einspringen sollte dem Unterhaltungswert aber keinen Abbruch tun.

Ein Ort der Irrungen und Wirrungen

Das Stück spielt sich mitten im Hemshof ab, in dem auch das privat geführte Theater seit nun schon 47 Jahren seine Heimat hat. Ein Grund mehr für die Schauspieler und ihr Publikum, sich während der Vorstellungen ganz wie daheim zu fühlen. Das Zuhause der Familie Germann wiederum wird als ein Ort der Irrungen und Wirrungen dargestellt, die Papa Günter (Claus Sabel) den letzten Nerv rauben. Der Schauspieler haucht dem Vorzeigemodell eines monomanen Wichtigtuers mit vorurteilsbehaftetem Mundwerk Leben ein.

Unter dem gleichen Dach bemühen sich seine Ehefrau Anita German (Ines Schanzenbach), Tochter Gaby (Ayleen Heneka) und Sohn Kevin ein fragiles Gleichgewicht zu bewahren. Das jedoch stellt sich alles andere als einfach dar, weil die lieben Angehörigen ein hübsches Sammelsurium an Problemen und Neurosen mitbringen. Anita ist zum Beispiel völlig talentfrei, wenn es darum geht, das sauer verdiente Haushaltsgeld beisammen zu halten. Stattdessen wirft sie es immer wieder munter aus dem Fenster.

Die Lösung aller Geldprobleme

Kein Wunder, dass ihr die Schulden eines Tages über den Kopf wachsen. Nur, wie sollen sie und ihre Kids das alles dem von der Menschheit andauernd gestressten Herrn Papa beibringen? Tochter und Sohn sind auch keine Hilfe. Gaby hat sich in den polnischstämmigen Polizisten Watzlaff Stanislav-Maria-Joseph-Braluslabischarkaja (Dominik Kindermann) verliebt und erwartet nun ein Kind. Mehr geht nicht? Von wegen.

Ihr Bruder Kevin interessiert sich weniger für seine berufliche Zukunft als für seinen Chef, den schicken Unternehmer Ferdinand Zelle (Alexander Estermann). Beide stehen im weiteren Verlauf bei den Germans auf der Matte und sorgen für noch mehr Trouble. Da ist guter Rat teuer. Nachbarin Aische (Susanne Möthe), von Mutter Anita in ihrer hochnotpeinlichen Verzweiflung um Rat gebeten, erklärt mit einem herzhaften pfälzisch-türkischen Akzent, wie das benötigte Geld zurück in die Haushaltskasse gespült werden kann: mit einer Dessous-Party für Mädels.

Zuschauer werden auf die Bühne geholt

Das Stück lebt von seinen mit viel Liebe zum Detail gezeichneten Charakteren, dem Charme der Pfälzer Mundart und einer hochkomplizierten Familienaufstellung im Hause German. Hinzu kommt ein Feuerwerk zweideutiger Anspielungen und Redewendungen. „Ich glaube, unsere Tochter ist in was hineingerutscht“, wendet sich Mutter Anita an Papa Günter, der zwar nie ein gutes Haar an der guten Aische und „den Ausländern“ im Hemshof lässt, sich aber wie ein Hauspascha die Pantoffeln auf dem Sofa überstreifen lässt. Und von seiner Frau mit Blick auf Sohn Kevin erfährt: „Ich glaube, der ist verliebt, wie umgedreht.“

Zur DNA einer an Wendungen reichen Geschichte gehört auch, dass das Ensemble einen Teil der Zuschauer auf die Bühne holt. Dort steuert die Handlung auf ihren Höhepunkt zu: die Party, auf der sich alle Figuren, die männlichen als Damen verkleidet, einfinden. Während der Alkohol in Strömen fließt, fallen die letzten Hüllen und Familiengeheimnisse.

Termine

Das Stück steht bis Sonntag, 12. April, auf dem Spielplan des Prinzregententheaters. Alle Termine findet man im Netz unter www.prinzregenten-theater.de.

