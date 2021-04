Eine Familie aus Maudach ist laut Polizei in der Nacht zum Sonntag von drei Männern bedroht und beleidigt worden. Einer der Männer hat den Außenspiegel des Autos der Familie abgetreten und einen Absperrpoller auf den Pkw geworfen. Das Trio wurde bisher nicht gefasst. Gegen 1.30 Uhr war die Polizei von der Familie wegen laut herumschreiender Männer vor dem Haus in der Windestraße alarmiert worden. Als die Polizei vor Ort eintraf, war das Trio bereits getürmt. Die Familie gab an, dass die drei Männer sie bedroht, beleidigt und das Familienauto beschädigt habe. Trotz einer intensiven Fahndung wurden die Beschuldigten nicht entdeckt.

Zeugen gesucht

Einige Zeit später erschienen die Täter erneut vor dem Anwesen der Familie, konnten jedoch auch dieses Mal nicht von der Polizei aufgespürt werden. Das Motiv der Männer ist unklar. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621/963-2122 entgegen.