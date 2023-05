Weil ein 58-Jähriger am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr mehrere mutmaßliche Falschparker in der Gräfenaustraße (Nord) fotografiert hat, ist laut Polizei ein Streit eskaliert. Zwei Männer, die sich dadurch gestört fühlten, sprachen den 58-Jährigen an. Die Diskussion führte zu einer Auseinandersetzung. Dabei zog der 58-Jährige einen Baseballschläger hervor, schlug auf einen der Männer, einen 31-Jährigen, ein und verletzte ihn. Der zweite, bislang unbekannte Mann wehrte sich mit einem Fahrradschloss gegen die Attacke des 58-Jährigen und flüchtete. Die Polizei sucht nun nach dem Unbekannten. Der 58-Jährige muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.