Die Polizei warnt vor Telefon-Betrügern. Jüngster Fall: Ein 45-jähriger Ludwigshafener wurde um knapp 2000 Euro geprellt. Dem Mann wurde am Mittwoch ein Geldgewinn in Höhe von 98.000 Euro zugesagt mit dem Zusatz, dass er hierfür einen bestimmten Geldbetrag bezahlen müsse. Daraufhin überwies er das Geld, ohne den Gewinn als Gegenleistung zu erhalten. Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden, sagt die Polizei. Eine weitere Variante sind Anrufe von Betrügern, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben. Ebenfalls am Mittwoch wurde eine 78-jährige Ludwigshafenerin von einer Frau angerufen, die sich als Polizeibeamtin ausgab. Sie fragte die Seniorin, ob sie Bargeld und Schmuck besäße, da sie auf einer Einbruchsliste erschienen sei. Die Seniorin durchschaute die Masche und beendete das Telefonat.