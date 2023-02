Ein angeblicher Mitarbeiter eines Wasserwerks schickte nach Angaben der Polizei am Mittwoch eine Seniorin unter dem Vorwand in ihr Badezimmer, die Wasserqualität in ihrem Haus müsse überprüft werden. Dort sei die Frau den Anweisungen des vermeintlichen Monteurs gefolgt und habe das Wasser laufenlassen. Den Beamten zufolge gelang es dem falschen Wasserwerker in dieser Zeit, unbemerkt Geld und Schmuck zu erbeuten und zu fliehen. Es entstand ein Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe. Beschrieben wird der Unbekannte wie folgt: 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, grauer Arbeitskittel sowie graue Basecap. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.