Ein angeblicher Mitarbeiter der Technischen Werke (TWL) hat laut Polizei am Dienstag (12 Uhr) bei einer 81-Jährigen in Maudach geklingelt und der Frau vorgegaukelt, es sei in dem Anwesen zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Daher müssten die Leitungen in allen Wohnungen überprüft werden. Die Seniorin ließ den Mann herein. Als er die Wohnung wieder verlassen hatte, bemerkte die Seniorin, dass eine Geldkassette fehlte, in der sich allerdings kein Bargeld befand. Der Mann war etwa 1,85 Meter groß, von kräftiger Statur und hatte schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er graue Arbeitskleidung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0621 963-2773 entgegen.