Die Polizei sucht nach einem Mann, der sich am Samstag gegenüber einer 77-Jährigen als Stadtwerke-Mitarbeiter ausgegeben hat. Gegen 11.30 Uhr klingelte er bei ihr in der Saarlandstraße (Süd) und gaukelte vor, wegen einer undichten Gasleitung müsste er in den Keller des Einfamilienhauses. Da der Mann sich nicht ausweisen konnte, ließ ihn die Frau nicht ins Haus. Der Unbekannte warnte die Frau daraufhin, dass es zu hohen Kosten kommen könne, wenn sie ihn nicht seine Arbeit machen lasse. Da die Seniorin sich weiter weigerte, ging der Mann. Aufnahmen der Überwachungskamera an der Eingangstür belegen, dass er keine Arbeitskleidung der Technischen Werke trug. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, schlanke Statur, er sprach hochdeutsch. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.