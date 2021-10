Sieben betrügerische Anrufe sind der Polizei in Ludwigshafen in den vergangenen Tagen gemeldet worden. In vier Fällen ist dabei den Betroffenen von einer vermeintlichen Polizeibeamtin erzählt worden, dass eine Einbrecherbande in der Gegend unterwegs sei. Bei einer Festnahme sei ein Zettel mit der Adresse und der Telefonnummer des Angerufenen gefunden worden. Laut Polizei wurden alle vier Betroffenen misstrauisch und beendeten den Anruf.

Zwei Ludwigshafener Seniorinnen hatten zudem einen sogenannten Schockanruf erhalten. Sie hörten zunächst eine schluchzende Person, bevor ihnen etwas von einem Unfall erzählt wurde, in den eine ihnen nahestehende Person verwickelt sei. Auch die beiden Frauen beendeten das Gespräch.

Auf die Masche der Kriminellen hereingefallen ist jedoch ein 41-Jähriger, der am Mittwoch von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter kontaktiert wurde. Dieser gab vor, nach einem Hackerangriff den Online-Banking-Account sichten zu müssen, und verschaffte sich Zugang zum PC des 41-Jährigen. Noch während des Gesprächs stellte der Angerufene fest, dass 1000 Euro von seinem Konto abgezogen wurden.