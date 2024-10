Ein 67-jähriger Mann aus Ludwigshafen hat bereits am Donnerstag, 17. Oktober, eine Mitteilung auf seinem Computer erhalten, dass sein Gerät wegen eines Virus gesperrt sei. Nach Angaben der Polizei forderte die Meldung den Mann dazu auf, eine angezeigte Nummer anzurufen, um Microsoft zu kontaktieren. Der 67-Jährige erreichte unter dieser Nummer einen Betrüger, der sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgab. Der Betrüger erhielt daraufhin Fernzugriff auf den Computer des Mannes. So gelang es ihm laut Polizei, sich Guthabenkarten und Zugriff auf das Onlinebanking zu verschaffen. Der Kontakt erstreckte sich über mehrere Tage und verursachte dem Mann einen Schaden von über 10.000 Euro. Die Polizei warnt davor, solchen Aufforderungen nachzukommen. „Hinter diesen Meldungen stecken in der Regel Betrüger, die es auf Ihr Geld abgesehen haben“, heißt es. Betroffene sollten ein Bild der Meldung machen und den Vorfall bei der Polizeidienststelle melden.