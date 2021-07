Ein Mann hat sich am Donnerstag als Handwerker ausgegeben, um sich so Zugang zur Wohnung einer 82-jährigen Ludwigshafenerin zu verschaffen. Der falsche Handwerker klingelte laut Polizeibericht gegen 11.30 Uhr bei der Frau an der Haustür und gab vor, die Wasserhähne überprüfen zu wollen. Die 82-Jährige ließ den Mann in die Wohnung, der umgehend alle Wasserhähne auf und zu drehte. Anschließend verließ er wieder die Wohnung. Hinterher stellte die Frau fest, dass Bargeld (25 Euro) fehlte und verständigte die Polizei.