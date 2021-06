Ein Trickdieb, der sich als Handwerker ausgab, hat am Mittwochnachmittag in Rheingönheim eine 75-Jährige bestohlen. Unter einem Vorwand hatte er sich Zugang zur Wohnung verschafft und im Bad den Wasserhahn aufgedreht. In einem unbeobachteten Moment schlich sich der vermeintliche Techniker ins Schlafzimmer. Als er es verließ, entdeckte die 75-Jährige den Mann und fragte ihn, was er dort gewollt habe. Daraufhin antwortete er ihr, er sei gleich wieder da und rannte aus der Wohnung, heißt es weiter im Polizeibericht. Die 75-Jährige lief hinterher, konnte den Mann aber nicht einholen. Die Seniorin stellte fest, dass Schmuck im Wert von über 1000 Euro fehlte und alarmierte die Polizei. Die Fahndung nach dem Dieb verlief erfolglos. Die Beamten fanden lediglich die leeren Schmuckkästen in der Kornackerstraße neben der Bahnhaltestelle Friedensstraße. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Kornackerstraße. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/963-2773 zu melden.